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Наземный транспорт

13 августа 2014, 21:33

Штрафы за отсутствие тахографов получили 223 водителя автобусов

штрафы ГИБДД наземный транспорт тахографы

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Госавтоинспекция оштрафовала 223 водителей автобусов и грузовиков за то, что их транспорт не был оборудован тахографом. Нарушители выплатят от одной до трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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В рамках профилактической акции "Тахограф" сотрудники ГИБДД возбудили дела об административных правонарушениях по статьям "управление транспортным средством для перевозки грузов и пассажиров без тахографа" и "нарушение водителем установленного режима труда и отдыха". Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, владеющим автобусами и грузовиками, предписано в обязательно порядке устранить нарушения.

"Если водитель устает, перерабатывает, едет больше 10-12 часов, повышается вероятность ДТП, особенно при плохой погоде и неблагоприятных дорожных условиях", - рассказал телеканалу "Москва 24" сотрудник ГИБДД ГУ МВД России по Москве Денис Антонов.

Тахораф - это контрольное устройство, которое фиксирует скорость, с которой едет транспортное средство. Прибор также регистрирует длительность рабочего дня шофера и его время отдыха.

Пассажирские автобусы и грузовики с 1 июля оснастят тахографами

Как ранее сообщало M24.ru, с 1 июля междугородние автобусы не должны выпускать в рейс, если они не оборудованы тахографом. Согласно российскому законодательству, этими приборамидолжны быть оснащены все пассажирские автобусы, а также грузовики.

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