Приставы изъяли у москвича три иномарки за неуплату 180 штрафов

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Судебные приставы изъяли у москвича три иномарки в счет неоплаченных штрафов за нарушения ПДД и пользования парковками, сообщает в среду, 13 августа, пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

Общая задолженность мужчины составляет более 240 тысяч рублей. Ранее в отношении должника было возбуждено дело по 180 элементам, среди которых штрафы ГИБДД Москвы, задолженности в пользу Московской административной дорожной инспекции, а также штрафы за нарушение правил пользования платными городскими парковками в пользу "Московского паркинга".

В настоящее время судебные приставы арестовали и изъяли у должника 3 автомобиля Daewoo Nexia, которые передали для хранения "Московскому паркингу".

Если мужчина не погасит свои долги по штрафам, то иномарки продадут, а полученные деньги уйдут на уплату задолженностей.

Ранее M24.ru сообщало, что одному столичному водителю пришлось заплатить за нарушения правил 550 тысяч рублей.

Больше половины из них - сами штрафы, остальное - исполнительный сбор. Нарушитель долгое время скрывался от судебных приставов, но им удалось установить его фактическое место проживания и арестовать имущество.

После этого горе-водителю пришлось погасить всю задолженность.