Мосгордума утвердила штрафы для попрошаек в метро

Мосгордума приняла закон о размерах штрафа для попрошаек в метро

Московская городская Дума утвердила штрафы для попрошаек в метро. На сайте МГД велась прямая трансляция заседания.

Закон устанавливает штрафы для людей, которые в метро и в 25-метровой зоне возле станций занимаются попрошайничеством. Сумма санкций составит от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Ранее попрошаек редко привлекали к ответственности, поскольку в КоАП были прописаны штрафы за "приставание к гражданам", что трудно было доказать при составлении протоколов. По этой статье предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Теперь вводится новая статья, согласно которой в метро и на монорельсе, а также в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей будут штрафовать за попрошайничество. Тех, кто не сможет выплатить штраф, арестуют.

По мнению главы комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам МГД Александра Семенникова, поправки в КОАП будут способствовать тому, чтобы те, для кого попрошайничество является формой заработка, перестали это делать.

Депутат отметил, что полицейских заинтересуют граждане, которые каждый день приходят на одно и то же место и выпрашивают у прохожих деньги якобы на лечение, билет до дома или другие цели.

"Конечно, такая мера не сможет искоренить попрошайничество как комплексную проблему, но таким образом мы дадим сигнал, что метрополитен не лучшее место где стоит заниматься такой деятельностью", – подытожил он.