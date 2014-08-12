Контролеры будут высаживать "зайцев" из поездов при помощи полиции

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Контролеры будут высаживать "зайцев" из поездов с помощью сотрудников транспортной полиции, рассказал M24.ru исполнительный директор ОАО "Центральная пассажирская компания" Максим Дьяконов. С 12 августа контролеры имеют право принимать решение и высаживать безбилетных пассажиров с поезда. Помогать им в этом будут сотрудники транспортной полиции. Однако решать, кого нужно попросить из вагона, будут все-таки контролеры.

12 августа заработали "Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом". Согласно документу, контролеры в электричках получили право высаживать "зайцев" с поездов.

"До приказа у сотрудников компании-перевозчика не было никаких оснований высадить пассажира. Теперь это право есть. Но это не значит, что мы будем выкидывать людей из поезда. Будем искать наиболее эффективную форму, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы высадить пассажира – мы хотим, чтобы он оплатил проезд. Высаживание пассажира – крайне негативная и исключительная форма реагирования", – отметил Максим Дьяконов.

Исполнять решения контролеров будет транспортная полиция. Вместе с сотрудниками ЦППК полицейские будут проводить рейды по электричкам. "Сотрудники полиции по решению контролеров будут просить или требовать покинуть электропоезд, но без применения физической силы, сначала с помощью вежливых фраз. Если пассажир будет отказываться оплатить билет или выйти, сотрудник полиции может, в силу своих обязанностей, его высадить, отвезти в отделение и составить протокол об административном правонарушении", – сказал Дьяконов.

Часто вместе с контролерами по электричкам ходят сотрудники ЧОПов или ведомственной охраны РЖД. Однако охранники высаживать безбилетников не будут. При этом сотрудников полиции, по словам Дьяконова, не хватает.

"На мой взгляд, сейчас сотрудников транспортной полиции недостаточно, чтобы полностью контролировать эту сферу, они дежурят выборочно. Тем не менее мы с ними активно сотрудничаем и периодически проводим большие рейды по выявлению безбилетников. В связи с вступлением в силу нового приказа, рейды тоже планируются, но даты сообщать не будем", – отметил он.

Штат контролеров в ОАО "ЦППК" – порядка 1400 человек, а штраф за безбилетный проезд составляет в Москве 1 тысячу рублей.

Источник в Главном управлении МВД на транспорте отметил, что контролеры и сейчас могут пригласить сотрудников полиции, если возникают затруднения при общении с пассажиром, а после вступления в силу новых правил число полицейских в электричках может увеличиться. "Поезда сопровождают полицейские, сотрудники охраны или сотрудники ЧОП, в зависимости от того, с кем существует договоренность. В летний период наши сотрудники усиленно патрулируют транспорт, стараются охватить большее количество поездов. Возможно, их количество теперь увеличится", – сказали в ведомстве.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что полномочиями по высаживанию пассажиров нужно наделить более широкий круг лиц. "Возможно, это право должна иметь не только полиция, но и более широкий круг лиц, сотрудники ЧОП или охраны РЖД", – сказал он.

По мнению Янкова, билеты у пассажиров нужно проверять не только в поезде, но и на платформе, так как она относится к ведению железной дороги. Вдобавок, по словам Янкова, сотрудникам полиции, которые будут работать с "зайцами", необходимо устроить тренинги по общению с такими пассажирами.

Контролеры смогут высаживать безбилетников на любой станции

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденко рассказал, что проблема безбилетного проезда на московском железнодорожном узле стоит очень остро. "Почти 50 процентов пассажиров ездят без билетов. При появлении контролеров они перебегают в соседний вагон. Это все сказывается на экономике пригородных перевозок, выручке оператора и в конечном итоге приводит к ухудшению качества", – сказал он.

По мнению Свириденко, необходимо увеличить штат контролеров, чтобы они могли проверять билеты одновременно во всех вагонах. "Нужно сделать так, чтобы пассажиры не могли обежать вагон, где идет контроль, поэтому он должен проходить одновременно во всех вагонах", – сказал он.

Сейчас пассажиры не покупают билеты, по словам Свириденко, еще и потому, что тарифная политика ОАО "ЦППК" не сбалансирована. "Стоимость проезда не должна зависеть от расстояния – наоборот, чем дальше пассажир едет, тем дешевле должен стоить его билет. Для перевозчика это будет выгодно, так как не платят за проезд в основном те, кто ездит на большие расстояния", – сказал он.

Напомним, правительство Москвы разработало новые правила проезда пассажиров в городском наземном общественном транспорте. Постановление, регулирующее правила проезда, должно вступить в силу уже 1 декабря 2014 года. Новые правила расширяют понятие безбилетного проезда. Теперь "зайцем", помимо тех, кто не заплатил за проезд или воспользовался чужой льготой, будет также считаться пассажир, предъявивший поддельный проездной, а также билет с истекшим сроком или ранее использованный. Кроме того, в безбилетники запишут пассажира, отказавшегося предъявить проездной документ.

Наталья Савельева, Марина Курганская