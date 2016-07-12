Московских строителей оштрафовали на 1,7 млн рублей за грязные колеса

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Строители заплатят 1,73 миллиона рублей штрафов за вынос грязи со стройплощадок на улицы столицы по итогам июньских проверок, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Инспекторы выявили 13 нарушений в работе пунктов очистки и мойки колес. Чаще всего они не работали или отсутствовали. Всего с начала года было выявлено 156 нарушений в работе пунктов очистки и мойки колес строительного транспорта.

Общая сумма штрафов составила более 14,1 миллиона рублей.

Мосгосстройнадзор осуществляет государственный строительный контроль в Москве в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.