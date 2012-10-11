Подмосковных чиновников заставят уважать депутатов с помощью штрафов

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Депутаты Московской областной думы одобрили законопроект, предусматривающий увеличение в 10 раз штрафов за невыполнение их законных требований.

Таким образом, планируется "заставить чиновников уважать депутатов", сообщил член комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Сергей Федоров.

"Мы предлагаем повысить штрафные санкции за непредставление информации депутату с 300 - 500 рублей до 3 - 5 тысяч рублей и за невыполнение законных требований депутата, либо создание препятствий в осуществлении деятельности с 1 - 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей", - цитирует Федорова "Интерфакс".

Данные изменения будут внесены в региональный закон "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на институты государственной власти Московской области".