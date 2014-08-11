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Происшествия

11 августа 2014, 15:53

Газету оштрафовали за письмо читателя, порочащее честь полиции

штрафы суды клевета газеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Газету города Первоуральска Свердловской области и ее читательницу оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию письма, порочащего честь полиции, передает пресс-служба суда.

В сентябре 2013 года в газете "Городские вести" было опубликовано письмо местной жительницы, в котором она делилась своим мнением о том, что полиция и прокуратура Первоуральска коррумпированы.

Правоохранителям пришлось обратиться в суд, где автор письма не смогла доказать правоту своего взгляда, указав на то, что публикация была в разделе "Личное мнение". Суд не согласился с таким доводом, а экспертиза признала, что в письме констатируются факты, а не высказывается мнение.

Кстати, свои страдания истец - полковник полиции - оценил в 6 миллионов рублей, но доказать обоснованность суммы не смог.

Ответить пришлось и СМИ за публикацию такого материала: суд обязал газету дать опровержение статьи и возместить полиции проведение экспертизы.

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