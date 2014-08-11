Пользовательницу соцсети оштрафовали за оскорбительный комментарий

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительницу Омской области оштрафовали на тысячу рублей за оскорбительный комментарий к фотографии знакомой, оставленный в одной из социальных сетей.

Согласно материалам суда, в апреле 2014 года женщина "на почве личных неприязненных отношений" разместила под фотографией комментарий, оскорбивший ее знакомую.

Истица обратилась в прокуратуру, и та, в свою очередь, возбудила дело по статье КоАП "Оскорбление". Мировой суд постановил выплатить потерпевшей тысячу рублей, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Но на этом история не закончилась – спустя 11 дней после инцидента ответчица по делу повторно оскорбила ту же знакомую, но уже в эфире телеканала. В настоящее время прокуратура проводит проверку.