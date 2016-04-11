Штраф за тонировку стекол автомобиля предлагают увеличить в десять раз

Фото: ТАСС/Павел Смирнов

Депутаты Госдумы предлагают увеличить штрафы за незаконную тонировку автомобиля в 10 раз. Таким образом, санкции для нарушителей могут увеличиться с 500 до 5000 рублей, сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять новый законопроект в первом чтении. Водителям дали и послабление: лишать прав за тонировку стекол больше не будут.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/164]Как поставить автомобиль на учет[/URLEXTERNAL]



Стоит отметить, что незаконная тонировка стекол автомобиля является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения.

Так, за 16 ноября прошлого года сотрудники скрытого патруля ГИБДД выявили порядка 450 нарушений. Скрытое патрулирование проводили 83 сотрудника ГИБДД, которые проверили 367 автомобилей.

В 97 случаях у автомобилей были выявлены слишком сильно тонированные окна. Управление машиной с нестандартными регистрационными знаками было зафиксировано в 48 случаях . Признаки опьянения выявили всего у трех водителей.