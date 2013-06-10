Форма поиска по сайту

10 июня 2013, 09:06

Безопасность

За прогулку по лесу в пожароопасный период будут штрафовать

За прогулки в лесу в пожароопасный период предлагают штрафовать

Депутаты Госдумы в ближайшее время обсудят закон, ужесточающий ответственность за нахождение в лесу во время пожароопасного периода.

Те, кто во время лесных пожаров решит прогуляться, заплатят тысячу рублей. Разведение костра в зеленой зоне обойдется в полторы – две тысячи. Для юридических лиц штрафы вырастают в несколько раз: три-пять тысяч рублей за нахождение в лесу и от 50 до 130 тысяч - за разведение огня.

Нововведения могут появиться уже осенью 2013 года, право применять их получат лесничие. Они же смогут доставить нарушителя в полицию.

