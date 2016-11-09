Депутаты Госдумы предложили разрешить перевозку детей-инвалидов без спецкресел

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий перевозить детей-инвалидов без специального автокресла, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время все дети до 12 лет должны перевозиться в специальных креслах. Однако действующим законодательством не предусмотрены случаи, когда объективно невозможно выполнить предусмотренные требования. К примеру, когда ребенок-инвалид не может находиться в сидячем положении.

За подобное нарушение предусматривается наложение штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

Проект закона предлагает внести поправки в КоАП, отменяющие штрафы в тех случаях, когда есть медицинские противопоказания.