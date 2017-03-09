Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 12:15

Безопасность

Арестованная в Таиланде за кормление рыб россиянка вернулась на родину

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россиянка Ольга Смирнова, арестованная в Таиланде за кормление рыб в природоохранной зоне, вылетела в РФ, передает ТАСС.

Из-за судебного разбирательства женщина пропустила свой рейс, но российским дипломатам удалось договориться с авиакомпанией и ей выдали новые билеты без штрафов и доплат.

Смирновой грозило наказание в виде штрафа до 3 тысяч долларов или год лишения свободы, но суд избрал минимальную меру наказания, обязав ее выплатить 1 тысячу батов (около 28 долларов).

Ольгу Смирнову задержала морская полиция провинции Пхукет в конце февраля за кормление рыб в районе коралловых рифов у острова Рача.
Закон, запрещающий любое воздействие в районе кораллов, был принят в Таиланде в 2016 году. В качестве наказания был установлен штраф до трех тысяч долларов с возможностью тюремного заключения сроком на один год.
