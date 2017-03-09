Арестованная в Таиланде за кормление рыб россиянка вернулась на родину

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россиянка Ольга Смирнова, арестованная в Таиланде за кормление рыб в природоохранной зоне, вылетела в РФ, передает ТАСС.

Из-за судебного разбирательства женщина пропустила свой рейс, но российским дипломатам удалось договориться с авиакомпанией и ей выдали новые билеты без штрафов и доплат.

Смирновой грозило наказание в виде штрафа до 3 тысяч долларов или год лишения свободы, но суд избрал минимальную меру наказания, обязав ее выплатить 1 тысячу батов (около 28 долларов).