Уголовное наказание за побои могут заменить штрафом

Уголовное наказание за побои могут заменить на штраф

В правительстве рассматривают законопроект о декриминализации нескольких уголовных статей, передает телеканал "Москва 24".

Человека, преступившего закон впервые, предлагают наказывать штрафом или общественными работами.

В графе "судимость" у таких нарушителей будут ставить прочерк, но при условии, что они раскаялись, а преступление совершено в первый раз и попало в ряд "незначительных" – например, сюда отнесли статью "Побои".

Напомним, Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил декриминализировать ряд статей Уголовного кодекса.

"Прошу Государственную думу поддержать предложение Верховного суда о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой – повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние", – заявил он.

Путин отметил, что помещение под стражу при расследовании экономических дел должно использоваться в качестве крайней меры, и применять залог, подписку о невыезде и домашний арест.