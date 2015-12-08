Подмосковные водители начали получать электронные "письма счастья"

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Водителям, живущим в Подмосковье, начали рассылать уведомления о штрафах за нарушение ПДД в электронном виде. Для жителей остальных регионов этот сервис станет доступным в течение следующего года. Об этом сообщает "Российская газета".

Для подключения к новому сервису нужно зарегистрироваться в разделе "Госпочта" на федеральном портале государственных услуг или завести личный кабинет на сайте "Почты России". Там нужно выбрать, каким способом будут приходить уведомления: по электронной почте или SMS.

Издание отмечает, что сейчас в области штрафы за нарушение правил дорожного движения приходят заказными письмами. Чтобы их получить, водителям нужно стоять в очереди в почтовых отделениях, поэтому почти половина постановлений так и не достигает адресатов.

Электронные "письма счастья" экономят время не только при получении, но и при оплате. Теперь погасить штраф можно с помощью электронного кошелька или с банковской карты.

Как можно оплатить штрафы ГИБДД

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максута Шадаева, если автовладелец долго не заходит единый портал госуслуг или в личный кабинет "Почты России", неоткрытое письмо возвращается обратно отправителю по аналогии с бумажным. Если же адресат открыл письмо, он автоматически считается уведомленным о штрафе.

О том, что должникам будут присылать уведомления с вынесенными судебными решениями и постановления суда по электронной почте сообщил в 2014 году Дмитрий Медведев. В этом году была разработана электронная почтовая система, которая функционировала в тестовом режиме.

Ранее m24.ru сообщало, что количество нарушений правил дорожного движения, зафиксированных камерами наблюдения, за 11 месяцев 2015 года снизилось на 19 процентов. Всего выявлено 40,8 миллиона нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого дорожные комплексы "поймали" 50,4 миллиона нарушений.