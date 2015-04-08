Сегодня в СМИ: штрафы для "зайцев" в поездах и запрет на ценники в валюте

Фото: M24.ru

В России многократно увеличили штрафы за безбилетный проезд на ж/д транспорте

Любителям прокатиться на электричках и поездах дальнего следования без билета придется раскошеливаться: их теперь ждут в разы увеличенные штрафы, сообщает "Российская газета".

Кроме того, на услуги по пригородным перевозкам полностью обнуляется налог на добавленную стоимость, а по авиационным - снижается на 8 процентов. Такие изменения в административный и Налоговый кодексы содержат подписанные Владимиром Путиным документы.

Магазинам запретят ценники в иностранной валюте

Розничным магазинам в России запретят указывать цены для потребителей в иностранной валюте и у.е. Под запрет попадет и распространенная схема с условием оплаты в рублях по официальному курсу валют, установленному Центробанком, передает "Российская газета".

Такие поправки в Закон "О защите прав потребителей" внесли на рассмотрение Госдумы, чтобы убрать из законодательства положения, которые можно трактовать по-разному.

Госструктуры готовятся защищаться от чуждого программного обеспечения

Доктрина информационной безопасности России, принятая в 2000 году, будет обновлена, заявили в Совете безопасности, а первоочередной задачей станет повышение конкурентоспособности российской продукции, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты признают важность импортозамещения софта, но не видят нужды "создавать этот рынок с нуля". Прежнюю редакцию доктрины не реализовали из-за отсутствия законодательной базы. Восполнить пробел уже готовы в Госдуме.

В деле об убийстве Бориса Немцова появился материал для анализа

СКР, расследующий убийство Бориса Немцова, ищет улики против экс-офицера внутренних войск МВД Руслана Геремеева. Не сумев допросить его в Чечне, следователи изъяли и направили на экспертизу отпечатки и биологические следы из московской квартиры и автомобиля господина Геремеева, сообщает "Коммерсантъ".

Исследования должны установить, не пользовались ли этим имуществом обвиняемые в убийстве политика. Положительный ответ экспертов косвенно докажет связь свидетеля и предполагаемых исполнителей преступления.

Стройкомплекс Москвы пока не замечает кризиса

В I квартале 2015 года в Москве было введено 2,1 миллиона кв. м недвижимости, в том числе 825 700 кв. м – жилой, передают "Ведомости".

Если в I квартале 2014 года в Новой Москве было введено около 475 000 кв. м, то в январе – марте этого года – более 600 000 кв. м. По итогам всего прошлого года старые и новые территории Москвы примерно сравнялись по введенной площади.

Минпромторг прокладывает путь Daimler в Россию

Daimler для организации сборки легковых автомобилей Mercedes-Benz в России мог бы воспользоваться квотами, предусмотренными соглашением о промсборке, которое есть у GM, пишут "Ведомости".

Компании сами должны договориться. Россия – член ВТО и не имеет права заключать новые соглашения о промсборке, поэтому такой режим работы возможен в случае вхождения в уже действующие соглашения, объясняет идею представитель Минпромторга.

"Мега" удержит покупателей расширением зоны с кафе

Чтобы удержать покупателей в своих ТРЦ "Мега", IKEA готова вкладываться в них даже в кризис, сообщает "РБК".

Только на переделку фуд-кортов в торговых центрах в Теплом Стане и Химках она потратит два миллиарда рублей.