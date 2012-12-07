Медведев: "Штрафы за пьянство за рулем необходимо повышать"

Дмитрий Медведев. Фото: ИТАР-ТАСС

Штрафы за вождение за рулем в нетрезвом виде должны быть увеличены, сообщил в беседе с журналистами премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я не просил назначить штраф в 500 тысяч рублей автомобилистам, - сообщил Медведев. - Я сказал, давайте обсудим, какой штраф вы хотите видеть".

Премьер-министр отметил, что многие граждане страны недовольны потому, что они не могут платить огромные штрафы за пьянство за рулем. "Почему эти люди не могут не пить за рулем?", - спросил глава правительства.

Медведев сказал, что в Италии за вождение в нетрезвом виде штрафуют на 6000 евро.

"Штраф может быть и не 500 тысяч, он может быть вдвое меньше, даже втрое меньше. Но он должен быть весомым, чтобы ни у кого не возникало и мысли выпить перед тем, как садиться за руль", - заявил премьер-министр.

Медведев считает, что в России необходимо менять систему общественного сознания и тогда никакие штрафы не будут нужны.