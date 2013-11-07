Штраф за передачу личных данных увеличат до 700 тысяч рублей

Штрафы за незаконную публикацию персональных данных повысят в 70 раз

Штраф за незаконную публикацию персональных данных в России увеличится в 70 раз - до 700 тысяч рублей.

"Речь идет о юридических или должностных лицах, которые распространяют персональные данные работников, пациентов медучреждений и т.д. В отношении них и предусмотрены эти штрафы", - в эфире "Москва FM" рассказал адвокат Александр Селютин.

Защитить персональные данные россиян поможет действующий 152 федеральный закон. "Существуют фирмы, которые предлагают систему безопасности в соответствии с этим законом, делают на нем бизнес", - отметил Селютин.

Однако не каждая передача персональных данных считается незаконной, поясняет эксперт: "Незаконной считается передача персональных данных третьим лицам, а получение этих данных - законно, если человек дает на это согласие. Например, ставит галочку в анкете".

Отметим, что ранее максимальное наказание за публикацию личной информации без согласия гражданина составляло 10 тысяч рублей.

Кроме того, в ближайшее время полномочия по ведению административных дел по защите персональной информации перейдут от прокуратуры к Роскомнадзору.