Столичные автомобилисты сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса ГИБДД

Столичные автомобилисты жалуются на ошибки в работе нового онлайн-сервиса ГИБДД. По словам телезрителя Александра, на официальном ресурсе Госавтоинспекции за ним до сих пор числится штраф, который он оплатил больше года назад. За несколько часов в редакцию поступило около десятка подобных сообщений.

Автовладельцы готовы документально подтвердить оплату штрафов, которая не отмечена на сайте.

Напомним, онлайн-сервис для проверки неоплаченных штрафов доступен на официальном сайте ГИБДД. Для доступа к нужной информации сайт потребует ввести государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

В ГИБДД утверждают, что с каждым годом интерес москвичей к подобной информации растет. Так, в прошлом году свои штрафы через интернет проверили 2 миллиона 700 тысяч водителей. Это в два раза больше, чем в 2011 году.