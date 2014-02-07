РХТУ имени Менделеева оштрафовали на 600 тысяч рублей после пожара

РХТУ имени Менделеева после пожара оштрафовали на 600 тысяч рублей

Российский химико-технологические университет имени Менделеева должен будет выплатить 600 тысяч рублей за сгоревшую лабораторию, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, что пожар в здании произошел в начале декабря 2013 года. Возгорание возникло на третьем этаже университета. Горела лаборатория неорганической химии. Из здания были эвакуированы почти 50 человек. Два сотрудника учреждения попали в больницу с отравлением продуктами горения.

Позднее проверка показала, что в университете не было планов эвакуации, а также не хватало огнетушителей. В некоторых помещениях не было автоматической пожарной сигнализации. А сами сотрудники нарушали правила использования электрооборудования и хранения горючих материалов.