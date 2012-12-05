Оштрафована управляющая компания, не платившая дворникам зарплату

Фото: ИТАР-ТАСС

5 декабря столичные власти оштрафовали управляющую компанию, которая не платила дворникам зарплату несколько месяцев. Счета компании арестованы налоговой службой, все поступающие выплаты изымаются как возмещение долга.

Московские власти приняли решение оштрафовать управляющую компанию ООО "РЭУ-18" после того, как выяснилось, что руководство не платило зарплату дворникам с апреля месяца, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее появилась информация, что работающие дворниками граждане Таджикистана в Восточном Измайлово отказались убирать снег из-за долгов по зарплате. В префектуре Восточного округа сообщили, что забастовку дворники не проводили. Решается вопрос замены этой управляющей компании. Дворники, получающие зарплату не в полном объеме в ближайшее время будут трудоустроены в филиал ГКУ департамента ЖКХ и благоустройства.