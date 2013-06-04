Форма поиска по сайту

04 июня 2013, 16:27

Безопасность

Впервые оштрафован провайдер, не заблокировавший запрещенные сайты

Фото: ИТАР-ТАСС

Суд оштрафовал интернет-провайдера, не исполнявшего требования по блокировке информации, распространение которой в России запрещено.

Провайдер ЗАО "Тефо" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Это первый случай наказания в отношении оператора связи за подобный вид правонарушений.

В декабре 2012 года Управление Роскомнадзора по Москве установило, что ЗАО "Тефо" не авторизовано на сервисе zapret-info.gov.ru. Из-за этого провайдер не принимал сведения из "черного списка" сайтов и, соответственно, не ограничивал доступа к этой информации.

ЗАО "Тефо" обжаловало решение суда, однако вышестоящая инстанция отклонила апелляцию и оставила приговор в силе.

Напомним, начиная с 1 ноября прошлого года, блокировке подвергаются сайты, на страницах которых содержится информация об изготовлении и покупке наркотиков, порнографические материалы и призывы к насилию или совершению суицида - то, что подпадает под действие закона "О защите детей от вредной информации".

