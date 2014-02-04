Руководителям предприятий-должников могут запретить выезд из России

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские законодатели предлагают ввести несколько жестких мер воздействия на работодателей. Руководителей предприятий-должников могут сделать невыездными за пределы России. Им запретят возможность зарубежных командировок и отпусков, сообщает телеканал "Москва 24".

В прошлом году трудовые инспекторы уже помогли вернуть работникам рекордно большие долги по зарплате - девять миллиардов рублей. Но в начале этого года ситуация вновь начала обостряться. В январе невыплаты по заработной плате приблизились к двум миллиардам рублей.

Также среди мер, которые предлагают ввести - повышение штрафов для работодателей за просрочки и дифференциация размера пени. То есть чем дольше руководитель задерживает зарплату, тем больше потом процентов он должен будет выплатить в качестве компенсации.