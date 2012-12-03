Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 декабря 2012, 18:17

Безопасность

Водителей предлагают штрафовать за "лысую" резину

Фото: ИТАР-ТАСС

Автомобилистов могут законодательно обязать менять резину в зависимости от сезона. Тех, кто ездит на "лысой" или несоответствующей погодным условиям, предлагают штрафовать на сумму, равную цене новых покрышек.

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, руководитель аппарата ОНФ Вячеслав Лысаков, сообщает РИА Новости.

Вопрос ужесточения требований к водителям обсуждался 3 декабря на совещании по ситуации на трассе М-10. Именно здесь в результате недавних сильных снегопадов образовались многокилометровые пробки.

По мнению экспертов, одной из причин серьезных заторов на столичных магистралях стали грузовики, которые водители не "переобули" в зимнюю резину. В результате машины не могли подняться вверх по эстакадам.

штрафы автомобили законы Вячеслав Лысаков трафик

Главное

