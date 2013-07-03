Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 10:35

Безопасность

За отсутствие тахографов начнут штрафовать с апреля 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект, который приостанавливает нормы о штрафах за отсутствие тахографов в грузовиках и маршрутках до 1 апреля 2014 года.

Изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу в апреле 2013 года. Согласно документу общественный транспорт и грузовики должны оснащаться тахографами, которые непрерывно регистрируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя.

Тахографы теперь должны в обязательном порядке появиться на пассажирском транспорте, перевозящем от восьми человек, и на грузовиках массой от 3,5 тонн. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Обязанность по оснащению транспорта тахографами возложена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтому сотрудники ГИБДД будут вносить в адрес руководителей компаний предписания об устранении нарушений.

В Госавтоинспекции считают, что оборудование транспорта такими техническими средствами принесет ощутимую пользу – показания тахографов станут основанием для наложения административного наказания, а водителям и их работодателям придется более внимательно относиться к соблюдению режима труда и отдыха.

штрафы Госдума законы наземный транспорт автобусы маршрутки тахографы

