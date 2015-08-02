Форма поиска по сайту

02 августа 2015, 11:51

Штраф за нарушение правил переезда путей хотят увеличить

В РЖД предлагают ужесточить наказание для водителей, нарушающих правила проезда на железнодорожных путях, передает телеканал "Москва 24".

Речь идет о случаях, когда машина не останавливается перед запрещающим сигналом светофора. В 2014 году штраф за подобные нарушения уже увеличивали с 500 до тысячи рублей. Теперь его хотят сравнять с пересечением двойной сплошной (5 тысяч) или с ездой в нетрезвом виде (30 тысяч рублей).

Эту инициативу уже поддержали в администрации Белгородской области. Там два дня назад локомотив столкнулся с КамАЗом. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом.

Машинист заметил фуру и приступил к экстренному торможению, но столкновения избежать не удалось. Жертв не было, однако за помощью к врачам обратились порядка 20 человек, четверых из них госпитализировали.

