Штраф за непристегнутый ремень могут увеличить до двух тысяч рублей

Фото: bitauto.spb.ru

Штраф за непристегнутый ремень безопасности могут увеличить в два раза. Таким образом, его сумма составит две тысячи рублей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев.

По его мнению, также необходимо увеличить в Средствах массовой информации количество социальной рекламы для водителей и пассажиров, передает Агентство "Москва".

Сейчас штраф за езду с непристегнутым ремнем как у водителя, так и у пассажира составляет 1 тысячу рублей. Эти нарушения выявляют инспекторы ДПС прямо на дороге.

Ранее m24.ru сообщало, что столичное управление ГИБДД обсуждает возможность рассылки "писем счастья" за непристегнутый ремень безопасности. По словам главы центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции Владимира Бондарева, отдельно следить за этим правонарушением с помощью камер не планируется. Штраф за непристегнутый ремень автомобилисты, скорее всего, будут получать "в нагрузку" к наказанию за превышение скорости или к другим нарушениям, которые фиксируют камеры.

Бондарев пояснил, возможность разглядеть непристегнутый ремень зависит от времени суток и того, как машина была сфотографирована. Инспекторы, которые выносят постановления о штрафах по данным с комплексов фотовидеофиксации, могут увидеть, что водитель, превысивший скорость, был еще и не пристегнут и это хорошо просматривается на картинке. Тогда они добавят в "письмо счастья" и это нарушение.