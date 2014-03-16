Порывистый сильный ветер до 18 м/с ожидается в Москве

Порывистый ветер сохранится в Москве до 7 часов вечера

В столице из-за сильного ветра с 10 утра до 7 вечера объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В городе ожидаются порывы ветра до 18-20 метров в секунду, в результате которых возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах.

В свою очередь ГИБДД Подмосковья предупреждает о возможном ухудшении ситуации на дорогах из-за дождя, снега и гололеда.

В ближайшие дни в регионе ожидается выпадение осадков и колебание температуры от минусовых показателей ночью до плюсовых днем, что способствует образованию гололедицы, сообщается на сайте ведомтва.

Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями во время движения, а так же, быть предельно внимательными к пешеходам и избегать резких маневров.