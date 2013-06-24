Хью Лори и Стивен Фрай обсуждают совместное шоу

Хью Лори. Фото: ИТАР-ТАСС

Британский актер Хью Лори и писатель Стивен Фрай, которые в конце 80-х - начале 90-х снимались в комедийном телесериале "Шоу Фрая и Лори", обсуждают продолжение шоу.

По словам Лори, это не будет скетч-шоу. "Я думаю, скетч - это игра для молодых, потому что как правило он сводится к насмешкам на людьми намного старше вас, - цитирует актера BBC. - Однако мы сейчас даже не в возрасте "кабинета министров", а вероятно старше половины его представителей".

По его словам, новый проект будет напоминать популярное в 60-х шоу Майкла Фландерса и Дональда Сванна. "Своеобразное "Фландерс и Сванн" ревю с парой кресел, ковром и графином мадейры. Мой коллега будет рассказывать забавные истории, а я буду сидеть за пианино и играть частушки", - сказал Лори.

"Шоу Фрая и Лори" выходило на канале BBC2 в 1989-1995 годах и за четыре сезона обрело любовь зрителей. Это было эксцентричное интеллектуальное скетч-шоу, построенное на лингвистических парадоксах и игре со зрительскими ожиданиями.

Отметим, что Хью Лори и Стивен Фрай являлись членами Кэмбриджского актерского клуба Footlights. После окончания шоу они работали вместе на телевидении и не раз обсуждали продолжение скетч-сериала, но из-за загруженного графика до сих пор не могли осуществить эти планы.