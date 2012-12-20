Культурный центр ЗИЛ приглашает на сказочную новогоднюю елку

Фото: zilcc.ru

Традиционное сказочное шоу можно будет увидеть с 26 декабря по 4 января в Культурном центре ЗИЛ. На этот раз там будет показано новогоднее представление "Щелкунчик и Король мышей".

Это оригинальная версия балета Чайковского по волшебной сказке Гофмана. Ее постановщиком выступил бывший солист Большого театра Геннадий Ледях. Большинство ролей играют дети от 8 до 17 лет - танцоры Детского балетного театра Культурного центра ЗИЛ.

Балет обещает быть понятным и захватывающим: сказочник Дроссельмейер поможет проследить за увлекательным сюжетом, а красочные декорации оживут благодаря работе видеохудожников, сообщает пресс-служба центра.

Интерактивная анимация ждет детей и перед спектаклем: через двери старого шкафа можно будет попасть в тоннели Мышиного Королевства, на новый год к самому Королю Мышей. А в парке Культурного Центра ЗИЛ гостей встретят актеры уличного театра на ходулях "Высокие братья".

Взрослые смогут прийти на новогоднее шоу вместе с ребенком, купив билет для себя (с подарком или без него) или бесплатно, если ребенок не старше четырех лет. Цена билетов - от 500 до 1800 рублей. Также родители могут подождать своих детей в кафе с бесплатным Wi-Fi и набором настольных игр.