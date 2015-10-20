Территория риска и мужества: цирк на Цветном Бульваре отмечает 135-летие

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сегодня исполняется 135 лет одному из старейших стационарных цирков в России – Московскому Цирку на Цветном Бульваре. К дате не стали готовить специальных мероприятий, но буквально через два дня сезон откроет новое шоу, которое ставит итальянец Антонио Джиарола.

Биография режиссера поражает широтой – веронец является основателем первого в Италии экспериментального классического цирка с драматургической составляющей и театральной осветительной системой. Он руководит крупной выставкой верховой езды и конного спорта, при этом имеет богатый опыт работы в классическом музыкальном театре – в его послужном списке огромное количество опер и даже несколько сезонов фестиваля Антонио Сальери. В Цирке на Цветном Джиарола стремится создать атмосферу венецианского карнавала, с традиционными масками и музыкальными композициями, принадлежащими к итальянской культуре или ассоциирующимися с ней. Как рассказал m24.ru Юрий Никулин, внук гениального клоуна и легендарного актера, на московские представления режиссер привез своих соотечественников – дуэт Кавианья, мастеров редкого жанра – специалистов по метанию ножей и стрельбы из арбалета (под обработку музыки Прокофьева они разыграют необычную историю отношений Ромео и Джульетты).

В шоу два отделения, и центральное место в обоих занимают номера с лошадьми. Джиарола, будучи крупным специалистом по конным шоу (регулярно занимается ими начиная с 1985 года), любит смешивать жанры, сдабривая цирковую атмосферу эстетикой классического искусства – например, оперного театра. Для российских номеров он приготовил световую партитуру, которой будет сопровождаться грациозный конный балет.

За дрессуру лошадей в Цирке на Цветном отвечает Елена Павлович. Артистка пообщалась перед репетицией с корреспондентом m24.ru и рассказала о том, как пришла в профессию. "Бездомных кошек и собак я всегда приносила домой, и родители меня систематически выпроваживали с ними на улицу. Я рыдала возле дверей, уговаривая оставить очередное приобретение. В конце концов, родители соглашались. Как-то подружка сказала мне, что ее старшая сестра едет на ипподром. Я сразу загорелась – тоже захотела посмотреть на лошадей. Тогда и случился переломный момент в моей судьбе. Мне было 12 лет. Ипподром находился очень далеко от дома, нужно было ехать на перекладных (мы тогда в Самаре жили). Родители не испытывали особой радости по поводу этих путешествий, но я гнула свою линию и все-таки начала заниматься конным спортом. В итоге это увлечение проложило путь к профессии: когда настало время выбирать, чем заниматься дальше, другой работы как с лошадью, я себе не представляла. К счастью, подвернулся цирк, потому что конный спорт в чистом виде меня совсем не интересовал. Погоне за результатом я предпочла иные отношения. Когда долго общаешься с животным, в нем открывается удивительные качества. Это касается не только лошади. В дрессуре животное силится тебя понять, и это очень интересный обменный процесс. Как объяснить ему, какой трюк нужно выполнить? Например, лошадь ложится или садится, укрывается одеялом, достает игрушки из ведерка. Как объяснить ей последовательность действий? Этот процесс всегда творческий, он меня всегда увлекал".

Елена считает, что животные в каком-то отношении даже более способные и внимательные, чем люди. "Попадаются звери с уникальными данным. Один наш нубийский козлик освоил трюки, которые в мире никто, по-моему, не делает. Мой козлик, с которым я работаю, тоже все понимает, но упрямство – его большой недостаток. Он может позволить себе лениться, а есть трудоголик Кеша, который, наоборот, всегда готов с удовольствием выполнять команды. Зяма взвесит все, и если размер вознаграждения его устроит, то сделает, что его просят. Вот такой взяточник. Особо одаренные животные стараются угодить человеку, и конечно, такие артисты – находка для нас. Бывает, некоторые лошади чувствуют себя некомфортно в цирке. В таком случае следует пересмотреть их профессиональную занятость, потому что нет смысла заставлять их – можно только просить. Животное, потерпевшее неудачу на манеже, может прекрасно зарекомендовать себя в спорте. Есть и обратная тенденция – некоторые лошади попадают к нам после профессиональных соревнований и раскрываются феноменально! Такие случаи известны. Нам отдавали коня, которого буквально прочили на мясо. А через месяц он доказал, что цирк – его призвание! У меня были такие лошади с "мясокомбината", и они долго и счастливо жили до самой пенсии, работали и делали это очень хорошо.

Карьера животного в цирке развивается по-разному, конечно, многое зависит от нагрузки – сложность номеров варьируется. И здоровье тоже играет свою роль, как и у человека, впрочем. Лошади могут и в 20-25 лет выступать даже в сложных жанрах, а бывает, что в 15 она еле ходит. Мы, конечно, стараемся делать все для того, чтобы животные жили в комфортных условиях. Тем не менее, когда готовится номер, дублер всегда имеет место быть. Даже банальная травма может поставить всю работу под удар. Если есть в распоряжении дрессировщика две лошадки, то всегда можно заменить одну второй".

Завершать первую часть венецианского шоу доверено дрессировщику Сергею Нестерову и его белым тиграм. Его жена Елена Федотова, потомственная цирковая артистка, говорит, что "кошкам" предпочитает других животных, и меньше всего хочет вновь работать с леопардами – хищники очень подвижны, реагируют моментально, и на одно движение тигра выдают множество своих. М24.ru разрешили посмотреть на тигров в присутствии их наставников. "Они все разные. Это на первый взгляд кажется, что все тигры на одно лицо. На самом деле у каждого из них свой взгляд, уникальный окрас. В клетках они не конфликтуют, а на манеже выстраивают отношения иначе". Елена также заметила, что на подготовку одного номера с тиграми уходит порядка двух лет. Процесс длительный, включающий в себя множество психологических и педагогических моментов. Кстати, в арсенале Нестеровых помимо тигров есть и носорог по кличке Мафуньян (для своих – Мафуня). В новом шоу у него тоже есть выход, который в программе фигурирует под названием "Особый гость".

За репетицией наблюдает Юрий Никулин, энергичный молодой человек, на плечах которого груз ответственности за организационные процессы в цирке. Ему сложно сказать, когда впервые оказался здесь, но уже осознанные воспоминания из детства, конечно, связаны с дедушкой, в честь которого он получил свое имя: "Меня всегда больше интересовала закулисная жизнь, – говорит Юрий. – Дедушка водил нас по цирку, устраивал экскурс, объяснял, что такое "писта", почему площадь манежа составляет 13 квадратных метров. Когда был маленький, выделял для себя воздушный полет, очень зрелищный жанр, но на чаше весов с одной стороны оказались многочасовые каждодневные репетиции (начинающие проводят в цирке по шесть часов), тренажерные и балетные залы, работа с режиссером, и встречи с друзьями во дворе, футбол – с другой. Я не жалею, что в тот момент решил не идти в артисты. Все равно я остался в цирке, и не могу себе представить, что должно произойти, чтобы я ушел отсюда".

Пока на манеже артисты репетируют хореографические номера, их коллеги в зрительном зале вместе со своими детьми наблюдают за происходящим из зала, ожидая свой номер.

"У нас в цирке действительно очень много детей. Не важно, сколько им лет, они чувствуют себя причастными к процессу, наблюдают за тем, как работают их родители. И, я уверен, они становятся добрее, ответственнее. Например, в кордепарель не предусмотрено использование страховки. Жизнь партнера только в твоих руках, и это колоссальная ответственность. Дети понимают эти фундаментальные для цирка вещи", – говорит Никулин.

В карнавальном шоу зрители не увидят иллюзионистов. Об этом жанре Юрий говорит особо: "Если мы имеем в виду престидижитаторов, которые используют монетки, кольца, то эстетическое удовольствие от этого аттракциона получат только первые ряды. Последние ничего не увидят! А если брать масштабные проекты с машинерией, то в свое время телевидение и компания Коперфильда показала, как делаются все эти трюки. Раз зритель понимает режиссуру того или иного номера, то нужной реакции – удивления – не последует. Кроме того, иллюзионисты практически всегда уходят в тишине. Публика просто забывает об артисте, так как ее волнует только один вопрос – как же он сделал этот фокус? Должен же быть какой-то секрет!"

Несмотря на внешний блеск шоу, за фасадом остаются истории, доказывающие, что цирк – место для людей с особым характером. Многие номера подразумевают под собой ежедневные риски для жизни. Это касается практически всех жанров. Идя осознанно в клетку с непредсказуемыми хищниками или выполняя сальто под куполом, артисты испытывают судьбу и не перестают повторять, что они сильнее обстоятельств. Юрий говорит и об этой теневой стороне циркового искусства: "Дрессура, к примеру – явление династийное. Артур Багдасаров впервые зашел в клетку к взрослым тиграм в возрасте восьми лет, Карина – в пятнадцать. Конечно, бывают исключения, но это более долгий путь, включающий в себя множество второстепенной работы – уборка клеток, кормление зверей и многие другие. И, может быть, если человек решит посвятить этому делу жизнь и здоровье, а в этой профессии без шрамов не обойтись, тогда, возможно, его ждет успех. То же касается и акробатики. Артист должен быть готов к любым ситуациям. Наши артисты Юлия и Александр Волковы лет пять назад, выполняя полет на полотнах, упали во время репетиции. Их увезли на скорой в Склифосовского. У Александра были переломы ног, но первый вопрос, который он задал хирургу, придя в сознание – "Когда я смогу работать?" Через год они вновь вышли на манеж и делают те же самые трюки, забираются на ту же самую высоту. Это необъяснимо – зачем они это делают, но они не могут иначе. С другой стороны, сейчас есть масса возможностей получить второе образование, так как многие артисты цирка в 30-35 лет фактически инвалиды. Кто-то обращается к режиссерскому ремеслу, кто-то полностью меняет сферу деятельности".

С 1996 года цирк на Цветном носит имя Юрия Никулина. Понравилось бы ему то, что делают его сын и внук сейчас? "Думаю, что, по крайней мере, ему не было бы за нас стыдно, – считает Юрий. Мне бы хотелось надеяться на это".