Проданы все билеты на боксерское шоу The One Willl Stand

Фото: ИТАР-ТАСС

Раскуплены все билеты на боксерское шоу The One Will Stand, в рамках которого свои бои проведут российские тяжеловесы Александр Поветкин и Денис Лебедев. Об этом заявил промоутер шоу Владимир Хрюнов.

Шоу вызвало большой ажиотаж, и все билеты были раскуплены заблаговременно, сказал Хрюнов в ходе пресс-конференции, сообщает "Р-Спорт".

В рамках шоу Поветкину предстоит провести поединок с польским бойцом Анджеем Вавржиком, а Лебедеву будет противостоять экс-чемпион мира Гильермо Джонс.

Отметим, что Поветкин за свою профессиональную карьеру не потерпел ни одного поражения, а Лебедев проиграл только Марко Хуку. Тот бой стал скандальным, поскольку вердикт вынесли судьи, которые в равном бою отдали предпочтение Хуку.