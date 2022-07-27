Как звезды отреагировали на решение Эстонии запретить концерты "Руки вверх!"

Российской группе "Руки вверх!" на пять лет запретили выступления в Эстонии. Сами музыканты ситуацию восприняли с недоумением, а в МИД РФ республику за подобные действия назвали "репрессивным государством". Подробнее – в материале Москвы 24.

"Что им плохого "Руки вверх!" сделала?"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что туристические и развлекательные поездки в страну россиян недопустимы на фоне ситуации на Украине. "Решение МВД отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх!" – единственно правильное", – сказал он.

Лидер группы Сергей Жуков в ответ на это пригласил эстонских поклонников на концерты в РФ.





Сергей Жуков лидер группы "Руки вверх!" Очень сожалею, что жители Эстонии не смогут посетить концерты "Руки вверх!" в своей стране. С удовольствием приглашаю всех жителей Эстонии на концерты в России.

В свою очередь, концертный директор "Руки вверх!" Роберт Погосян в беседе с РИА Новости признался, что не понимает причин для таких действий эстонских властей. "У меня, единственное, есть вопрос: а за что запретили-то, что-то я не пойму? Что им плохого группа "Руки вверх!" сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар", – сказал он.

По его словам, выступлений в Эстонии в ближайший год даже не планировалось: последний раз "Руки вверх!" давала там концерт в 2018-м. "Мы там собрали около восьми тысяч человек, был полный солд-аут (аншлаг. – Прим. ред.)", – вспомнил Погосян.

Ранее такие же меры власти Эстонии приняли в отношении Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. Их концерты там были намечены на 27 мая и 23 сентября соответственно.

"Пришли к диктатуре"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Если Эстония гордится тем, что кому-то запрещает выступать в своей стране, значит, с ней что-то не так, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эти люди забыли, что провозгласили демократию своей основной идеей, добавила она.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее.

Если эстонцы хотят на концерт группы, которая не нарушает закон, а артистов не пускают к слушателям, это цензура чистой воды, подчеркнула Захарова. "Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре", – заключила официальный представитель МИД РФ.

На ситуацию отреагировала и телеведущая Тина Канделаки. В своем телеграм-канале она предположила, что эстонцы болезненно реагируют на название группы.





Тина Канделаки телеведущая Ну, тут все просто: эстонцам еще с Великой Отечественной словосочетание "Руки вверх!", ну или "Хенде хох!", не нравится.

Актер Оскар Кучера считает, что отношения между Москвой и Таллином улучшатся гораздо раньше, чем истечет запрет на выступления "Руки вверх!". "Как я понимаю, наши эстонские "друзья" считают, что через пять лет мы снова станем дружить? Вряд ли. Думаю, раньше", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева (ЛДПР) предложила присвоить Сергею Жукову звание заслуженного артиста России. Она отметила, что группа "Руки вверх!" уже третье десятилетие собирает на своих концертах многотысячные стадионы.

С этим предложением ЛДПР уже обратилась в министерство культуры РФ, говорится в сообщении телеграм-канала фракции партии в Госдуме. Запрет на выступления группы в Эстонии говорит о том, что у нее есть большое влияние и за пределами России, отметили там.

