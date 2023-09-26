"Бросай, пока не поздно": фанаты советуют Комиссаренко развестись с женой-вебкамщицей

Стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что его супруга Юлия Шашкова, на которой он женился около двух недель назад, раньше зарабатывала в Сети на своих интимных фото и видео. Артист уже удалил все свадебные фото из своих соцсетей. Как на скандал отреагировали пользователи интернета – в материале Москвы 24.

"Мне просто очень грустно"

Фото: youtube.com/Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко и Юлия Шашкова поженились в середине сентября – тогда же комик опубликовал свадебные снимки у себя в соцсетях. После этого в интернете стали распространяться слухи, что Шашкова раньше работала вебкам-моделью (вела порнографические трансляции в интернете. – Прим. ред.) и даже предоставляла интим-услуги. Кроме того, по одной из версий, девушка специально искала себе богатого жениха (пара познакомилась на концерте шоумена).

25 сентября Комиссаренко опубликовал в своем аккаунте пост, в котором подтвердил информацию о прошлом жены и признался, что до свадьбы ничего об этом не знал.

"В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно", – написал он.





Слава Комиссаренко стендап-комик Я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется.

"Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца", – сказал Комиссаренко.

Комик отметил, что после случившегося не чувствует себя "рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения".

"Мне просто очень грустно от того, что все так получилось", – добавил Комиссаренко.

Сама Юлия Шашкова на момент публикации материала не прокомментировала ситуацию.

"К ней на страницу зайдешь, и сразу все понятно"

Фото: youtube.com/Слава Комиссаренко

На момент публикации материала под постом Славы Комиссаренко пользователи оставили более двух тысяч комментариев. Многие из них посоветовали комику расстаться с женой как можно скорее.

"Бросай ее, пока не поздно. Во лжи ты ничего уже хорошего не построишь. И если человек таким занимался, то понятно, что самое главное в жизни для него – деньги, и никаких моральных принципов нет. Беги!" – написала пользовательница helen.elena.

"Отношения, начатые с вранья, до добра не доведут", – заметил akercei.

"Если все так, как ты пишешь, то лучше бы тебе бежать от нее, и чем скорее, тем лучше", – подчеркнул arzhanov86.





пользовательница olga_if_volha Вот он – тот случай, когда выбор огромный, а выбирать не умеешь.

При этом в комментариях немало и тех, кто защищает Юлию Шашкову. По их мнению, в вебкаме нет ничего предосудительного, да и в целом прошлое девушки не имеет никакого значения.

"Господи, да что тут такого? Она же не из публичного дома, это интернет. Ну поигралась, заработала, теперь можно и семью. А боялась сказать, потому что любит и боится потерять. Что все дикие-то такие? Проще будьте! Жизнь проста, пока мы ее не усложним. Будь счастлив, Слава! Все остальное – ерунда", – убеждена i_can_fly_321.

"Это просто работа. Может, она человек хороший, и у вас будет счастье. <…> Она никого не убила, не торговала людьми, не крала деньги. Женятся не на профессии, а на человеке", – поделился пользователь с ником luta.travel.





пользователь marina_velikanova Если бы все люди все про себя друг другу рассказывали, никто бы и не женился никогда. Слава, забей!

При этом некоторые пользователи посчитали, что внешность жены Комиссаренко говорит сама за себя.

"Лучи сочувствия. Но ощущение, что многие мужчины выбирают не человека, а тело, а потом удивляются, что ничего не заметили", – обратила внимание mosgirl221.

"Да к ней на страницу зайдешь, и сразу все понятно: что за женщина, какие цели в жизни и интересы, а также духовная глубина", – сделал выводы yaroslavphotoden.

Параллельно с этим некоторые девушки даже рады разладу в семье комика, отметив, что у них снова появился шанс заполучить его сердце. Но, безусловно, многие поклонники Комиссаренко желают ему пережить ситуацию достойно и попытаться найти с женой компромисс – как им жить дальше.