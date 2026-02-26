Егор Бероев взял на себя ответственность за разрыв с Ксенией Алферовой

Актер Егор Бероев расстался с экс-супругой Ксенией Алферовой еще в 2022 году из-за разных взглядов на жизнь. Однако сохранить дружеские отношения с бывшей женой не удалось. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пусть тюкают меня"

Актер Егор Бероев дал интервью Москве 24, где впервые подробно рассказал о разрыве с коллегой Ксенией Алферовой, на которой был женат 21 год. По словам Бероева, с бывшей женой он не жил с ноября 2022 года, когда решил снять себе квартиру. Официально развод был оформлен в 2025-м.

Однако общественность долгое время оставалась не в курсе перемен в личной жизни пары. Только в начале 2026-го в СМИ появились предположения, что супруги расстались, потому что были замечены на мероприятиях порознь. В начале февраля Егор подтвердил слухи, отметив в своих соцсетях, что у них с Ксенией "уже давно нет семьи".

В свежем интервью Бероев отметил, что после появления новости об их расставании "набежала куча бесов", которые стали радоваться этому и пытались своими комментариями задеть Ксению.

"Я подумал: мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня. Я взял ответственность в своем посте за то, что расстался. Это важно для христианского брака. Вот я беру ее на себя", – отметил Егор.

В то же время Бероев попросил прессу "не распространять грязные слухи" и добавил, что комментировать подробности личной жизни не будет.





Егор Бероев актер Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то. Иногда это накапливается и становится невыносимо. <...> К сожалению, с Ксенией человеческого взаимоотношения мы не сохранили, но, может быть, пройдет время, как-то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе.

Егор подчеркнул, что продолжает относиться к Ксении с уважением и рад ее творческим успехам.



"Я буду желать моей первой жене Ксении только добра, что бы она ни говорила. Она мать моей дочери, с которой мы каждый день на связи. Она остается близким для меня человеком", – сказал он.

По данным СМИ, сейчас у Бероева роман с балериной Анной Панкратовой, которая сыграла главную роль в его режиссерском дебюте "Кукла" (съемки, по данным СМИ, проходили в 2024-м). Разница в возрасте между возлюбленными составляет 27 лет. Позже в прессе появилась информация о том, что они вступили в брак. Однако актер отказался говорить о личной жизни.

"Когда нам нужно будет сказать с Анной, в каких отношениях мы находимся, мы обязательно это скажем. Но пока мы нигде об этом не говорили", – заявил Бероев.

Бероев и Панкратова вместе появились на премьере картины в Токио в середине апреля.

Неудачная импровизация

Актриса Ксения Алферова в интервью Лауре Джугелии в марте 2026-го призналась, что для нее пост о расставании, опубликованный Егором в феврале, стал полной неожиданностью.

"Со мной это не было согласовано, это какая-то импровизация неудачная. О которой, я не знаю наверняка, но, думаю, он уже много раз пожалел", – отметила она.

При этом, по словам Алферовой, бывший муж ошибся с хронологией. Она отметила, что вместе они не жили с 2023 года.





Ксения Алферова актриса Оглядываясь назад, ты понимаешь, когда начинаешь раскладывать в обратную сторону: это ты знала, это ты чувствовала, это ты понимала. Я предложила выбор. Говорю: "Давай либо мы что-то меняем в отношениях, либо как". И он сделал этот выбор: жить отдельно.

Актриса отказалась обсуждать слухи о предполагаемых изменах, потому что "всегда верила своему мужу", и выразила уверенность, что причина расставания не в конкретном событии, а в разных взглядах на жизнь. Также Ксения добавила, что новость о якобы женитьбе бывшего супруга узнала из прессы.

Она подчеркнула, что дружить с Егором не собирается, даже несмотря на материальную поддержку их общей дочери Евдокии со стороны экс-супруга.

Кроме того, в конце марта Алферова в своем блоге рассказала, что вернулась к занятиям танцами после трудного периода в жизни из-за развода.

"Года 3 назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило", – призналась Алферова.

При этом Ксению и Егора до февраля 2026-го продолжала связывать работа: они вместе являлись учредителями благотворительного фонда. Однако актер покинул организацию, и Ксения осталась единственным руководителем, сообщает "Газета.ру".