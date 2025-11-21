Новая скульптура принцессы Дианы в музее Парижа вызвала волну хейта

Во французском музее Гревен появилась новая восковая фигура принцессы Дианы, однако скульптура вызвала волну критики. Статуи каких еще знаменитостей вызвали ажиотаж среди их поклонников, читайте в материале Москвы 24.

Принцесса Диана

Фото: AP Photo/Christophe Ena

В музее Гревен, расположенном в Париже, установили восковую фигуру принцессы Дианы, но фанаты неоднозначно отреагировали на нее.

Автор творения, французский мастер Лоран Малламачи, изобразил Диану в "платье мести" – облегающем черном наряде, которое она надела на публичное мероприятие в июне 1994 года. Дата появления фигуры в музее выбрана неслучайно: принцесса дала свое скандальное интервью о разводе с принцем Чарльзом телеканалу BBC как раз 20 ноября 1995-го.

Снимки скульптуры попали в открытый доступ и вызвали массу недовольства среди поклонников монаршей особы. Пользователи отметили, что восковая Диана сильно отличается от оригинала. В Сети подчеркнули, что скульптор будто добавил возраста Диане, а также изменил черты ее лица и пропорции тела.

"Диана не дожила до возраста, когда так выглядят. Да и сами черты не ее"; "Лицо не Дианы, вот вообще"; "Неужели автор скульптуры сам не видит, что она не похожа на Диану?" – написали пользователи.

Тина Тернер

Фото: legion-media.com/The Jackson Sun/USA TODAY NETWORK via Imagn Images/Sipa USA/Jamar Coach

В конце сентября СМИ сообщили, что в родном городе Тины Тернер Браунсвилле (штат Теннесси) установили посвященный ей памятник. Трехметровая бронзовая скульптура была открыта в рамках ежегодного праздника, посвященного наследию певицы. Тернер изобразили с микрофоном в руке, в мини‑юбке и на каблуках. Автор памятника, скульптор Фред Аджаноги, отметил, что особенно старался передать фактуру прически, сравнив волосы певицы с гривой льва.

Однако памятник вызвал возмущение среди поклонников певицы, сообщил телеканал NBC. И больше всего вопросов у пользователей Сети возникло по поводу волос Тины. В социальных сетях статую называли уморительной, отметив, что на нее "без смеха не взглянешь". Из-за этого многие слушатели сочли скульптуру неуважительной и даже потребовали демонтировать ее.

Мелания Трамп

Фото: legion-media.com/Fa BOBO/PIXSELL/Borut Zivulovic

В Словении в июле 2019 года установили деревянную статую, изображающую Меланию Трамп. Монумент разместили на берегу реки Савы в поселке Рожно, недалеко от родного города первой леди США Севница.

Скульптор изобразил Меланию в том самом голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Правая рука фигуры поднята в жесте приветствия в сторону города. Работу художник выполнил из дерева в жанре наивного искусства – с намеренной грубостью в передаче черт лица и силуэта.

Реакция в соцсетях оказалась неоднозначной: пользователи посчитали образ мало похожим на супругу американского лидера, провели параллели со Смурфеттой (героиня известного мультфильма) и назвали статую забавной, причудливой, уродливой и даже постыдной, сообщил сайт BBC.

Саму идею скульптуры предложил американский художник Брэд Дауни, однако воплотил ее наемный мастер, работавший бензопилой. Показ монумента стал частью выставки Ta Eho ("Это Эхо"), проходившей в Любляне.

Криштиану Роналду

Фото: legion-media.com/Matija Zupan

В 2017 году в аэропорту на острове Мадейра в Португалии установили бюст футболиста Криштиану Роналду, уроженца этих мест. Установка была приурочена к присвоению воздушной гавани имени спортсмена.

Однако творение быстро стало интернет-мемом из-за необычного изображения лица футболиста. Автором стал не профессиональный мастер, а бывший уборщик Эмануэль Сантуш. Бюст в исполнении Сантуша критиковали за отдаленное сходство с внешностью нападающего: кривая улыбка и разные по размеру глаза.

Сам Роналду при посещении родины не стал ругать работу и сфотографировался рядом со своим бюстом.

Фото: legion-media.com/Konrad Zelazowski

Однако в 2018 году в аэропорту установили новый бюст Криштиану, но имя автора не раскрывалось. Португальское издание Dia'rio de Noticias Madeira, писало, что его изготовил испанский художник. При этом Сантуш пытался исправить свое творение и хотел предложить новый вариант, но ему отказали.

"Если Эмануэль Сантуш был удивлен, это его проблема. Этот бюст лучше первого. Так думаю и я, и Криштиану", – высказался тогда брат футболиста Уго Авейру.

Примечательно, что фанаты Роналду подписали онлайн-петицию с требованием вернуть первоначальный вариант скульптуры: якобы прежняя статуя уже стала достопримечательностью. Однако родственники отказались давать на это согласие. Теперь творение Сантуша хранится в музее, посвященном Роналду, в португальском городе Фуншале, сообщили СМИ.

Майкл Джексон

Фото: legion-media.com/PA Images

В 2011 году перед стадионом "Крейвен Коттидж" в Лондоне, домашней ареной английского футбольного клуба "Фулхэм", установили памятник Майклу Джексону – его заказал владелец клуба, египетский бизнесмен Мохаммед Аль‑Файед.

Двухметровая гипсовая фигура не понравилась фанатам певца: критики сразу упрекнули работу в низком качестве. Газета The Guardian предполагала, что памятник развалится под лучами солнца или после первого дождя.

По данным СМИ, фанаты Джексона также сочли странным саму локацию и задались вопросом, почему памятник певцу установили именно у футбольного стадиона. Сам Аль‑Файед ответил, что "не хочет, чтобы люди, которым не нравится памятник, болели за "Фулхэм", и предложил им болеть за футбольный клуб "Челси".

Памятник простоял два года. После продажи клуба пакистанскому бизнесмену Шахиду Хану Аль‑Файед забрал гипсового Джексона домой, а затем передал экспонат в Национальный музей футбола.