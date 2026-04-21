Шаляпин ответил Киркорову на обвинения в попытках пиара за чужой счет

Блогер Прохор Шаляпин ответил на обвинения народного артиста России Филиппа Киркорова в попытке пиара на его имени. Шоумен заявил, что сейчас ему ничего от коллеги не надо, сообщили СМИ. Расскажем, в чем причина конфликта между звездами.

Дружбы больше нет

Блогер Прохор Шаляпин ответил народному артисту России Филиппу Киркорову, обвинившему его в попытках пиара за счет других, сообщило издание Super.ru.

По словам шоумена, в помощи Киркорова он нуждался на старте карьеры, а сейчас ему достаточно нынешней популярности, к которой он пришел своими силами.





Прохор Шаляпин блогер, шоумен Эстрадная музыка – это даже не классика, через 50–100 лет все наши эстрадные артисты канут в лету, это никому будет не надо. <...> Сейчас мне от Филиппа ничего не надо. Когда-то надо было. Один щелчок его пальцев в 2006 году, и я бы мог нормально реализоваться. Но мне не помогли, но он и не должен был этого делать.

Шаляпин уточнил, что Киркоров за свою карьеру "много кому жизнь подпортил", в том числе и ему. Однако блогер отметил, что вражды с певцом у него нет: Прохору жаль Филиппа "по-человечески", и он пожелал коллеге здоровья. А в дополнительной славе он не нуждается, подчеркнул шоумен.

"На меня привалила вот эта известность, мне так этого много, что мне столько не надо, я не собираюсь ни с кем конкурировать", – добавил блогер.

Прохор ответил Киркорову после того, как тот упомянул его имя в разговоре с "Пятым каналом". Киркоров заявил, что Шаляпин вспоминает его в своих интервью ради привлечения внимания.

"Хочет пиара, хочет немножко популярности к себе, привлечь к своему имени. А это очень модно. Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно цапануть Филиппа Киркорова, задеть", – сказал певец.

Народный артист посоветовал Шаляпину искать "свой хит и настроение", а не пытаться задеть Филиппа Киркорова. Певец назвал попытку пиариться за счет чужого имени временным способом стать знаменитым.

"Задел Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей. <...> Это временно", – отметил исполнитель.

Ссора из-за Яны Рудковской

Первым продюсером Прохора Шаляпина был композитор Виктор Дробыш, однако долгосрочных профессиональных отношений у них не сложилось. После этого певец перешел в команду Филиппа Киркорова, который искал молодых артистов для своих шоу.

В 2024 году Шаляпин в рамках программы "Основано на реальных событиях" рассказал, что его сотрудничество с Киркоровым началось с песни "Мамария", которую народный артист исполнил в 2001 году.

"Это песня из детства, которую я в детстве совершенно случайно написал. И каким-то образом она, моя детская запись, попала Филиппу. И он спел эту песню", – добавил он.



По словам Шаляпина, Киркоров не подписал с ним никаких договоров как с автором. В свою очередь, юристы настаивали на соблюдении авторских прав и "устроили Филиппу какие-то нервы". При этом сам Прохор держался в стороне и никаких сложностей певцу не создавал.

"Но когда в Париже, гуляя возле Эйфелевой башни с Филиппом, я ему говорю: "Филипп, а ты знаешь, что ты поешь мою песню?" – "Это твоя песня? Это ты мне столько проблем устроил?" – на меня накинулся. Ну, это было очень смешно. Он просто этого не знал. Мы как бы дружили", – заявил Шаляпин.

Однако в 2007 году дружба между знаменитостями внезапно закончилась. Причиной стали якобы интриги, возникшие между продюсером Яной Рудковской и Филиппом, свидетелем которых случайно стал Прохор. Подробности этого скандала шоумен рассказал спустя почти 20 лет.

В ноябре 2025 года Шаляпин дал интервью журналисту Ксении Собчак. Он подтвердил, что действительно дружил с Киркоровым, который дарил ему одежду и относился как к "кармическому брату".

Но однажды Прохор случайно услышал диалог между Филиппом и медиаменеджером Ларисой Синельщиковой: Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу "Первого канала" за продвижение. При этом, по словам Шаляпина, народный артист в разговоре с продюсером Билана Яной Рудковской начал возмущаться, услышав эту новость.





Прохор Шаляпин блогер, шоумен Я Яне звоню и говорю: "Яна, я стал свидетелем разговора. Это вот Филипп создал сложившуюся ситуацию". Ну, я идиот, честно. Это некрасиво было с моей стороны. Это ошибка была, я сейчас это понимаю. Естественно, Яна тут же в скандал с Филиппом. Они помирились через 3 дня, а я стал врагом.

Блогер добавил, что, в отличие от Киркорова, ему не хватало гибкости и умения при необходимости "вцепиться зубами" или "упасть на колени". Также Прохор отметил, что к окончательному завершению дружбы привело то, что Киркоров видел в нем конкурента.