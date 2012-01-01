Модель Юлия Власова спровоцировала слухи о помолвке с Джонни Деппом

Модель Юлия Власова, которую называют русской девушкой Джонни Деппа, призналась, что дважды в этом году получала предложение руки и сердца. Она также сообщила поклонникам в соцсетях, что помолвлена и готовится к свадьбе. Подробнее – в материале Москвы 24.

Джонни снова жених?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Iuliia Vlasova

На днях фолловеры 28-летней модели Юлии Власовой спросили ее в соцсетях, получала ли она когда-нибудь предложение руки и сердца. Девушка ответила, что в этом году ее уже дважды звали замуж, и добавила, что на данный момент помолвлена.

Правда, имя жениха Власова раскрывать не стала, уточнив лишь, что уже планирует свадьбу и хочет много детей. Поклонники знаменитости тут же решили, что модель готова связать себя узами брака с 61-летним голливудским актером Джонни Деппом, в компании которого ее часто видят в последнее время.

А есть ли роман?

Впервые об отношениях русской модели и голливудского актера заговорили в июле этого года. Папарацци засняли Джонни Деппа с загадочной блондинкой на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Тогда же журналисты Daily Mail выяснили, что незнакомку зовут Юлия Власова: она родилась на Урале, затем какое-то время жила в Москве, а после переехала в Европу. Сейчас девушка работает моделью и владеет собственным салоном красоты в Чехии. Пользователи соцсетей тут же вспомнили, что уже видели пару вместе на концерте Джеффа Бека в Праге еще в 2022 году.

Интересно, что сама Юлия сообщения о романе с Деппом не подтверждает, но и не опровергает. В июле она рассказала изданию "Комсомольская правда", что общается с Джонни с 2021 года и они очень близки.



Юлия Власова модель Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах. Джонни – человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным.

Из-за повышенного внимания прессы Власова попросила близких не давать комментарии СМИ. А в августе 2024 года модель рассказала в социальных сетях, что в последнее время постоянно сталкивается с хейтом недоброжелателей. Девушка разместила у себя на странице снимок, где актер ее обнимает, подписав фото так: "К черту их. Ты – единственное, что помогает мне выносить ненависть злобных людей".

В конце лета знаменитости вместе отправились отдыхать на Багамы. Об этом поклонники узнали после того, как Юлия разместила на своей странице несколько снимков в объятиях Деппа.

"Не верьте всему, что слышите в интернете. Мой дорогой друг", – кокетливо подписала фотографии модель.

Новый Джонни

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Звезда "Пиратов Карибского моря" тем временем серьезно занялся своим внешним видом и здоровьем, которое мог пошатнуть в том числе сложный развод с актрисой Эмбер Херд.

До этого много лет Депп не посещал даже стоматолога. Но, как полагают поклонники, отношения с русской моделью заставили его пересмотреть приоритеты. Уже в начале сентября этого года Джонни поразил всех присутствующих в баре на Багамах идеальной ослепительной улыбкой. Фанаты звезды отметили, что актер заметно помолодел и отлично выглядит.

В конце месяца издание In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера сообщило, что обладатель "Золотого глобуса" в ближайшее время намерен избавиться от "толстого живота, привести в порядок кожу и волосы". Анонимный источник также рассказал, что Депп всерьез задумывается о подтяжке лица.