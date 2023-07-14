Голливуд "загнется"? Как забастовка американских актеров скажется на киноиндустрии

Гильдия актеров США вслед за американскими сценаристами устроила забастовку из-за условий труда. Профсоюз требует увеличения зарплат артистам, а также гарантий того, что их не заменит искусственный интеллект. Рассказываем подробности и выясняем, как происходящее скажется на киноиндустрии.



Киносмута

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), которая объединяет около 160 тысяч человек, с полуночи (10:01 по московскому времени) 14 июля начала забастовку. Причиной такого решения послужил провал переговоров об улучшении трудовых условий. Их профсоюз вел с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). К последнему относятся крупные студии и стриминговые сервисы, в числе которых Disney, Apple, Netflix, Amazon, Warner Bros. Discovery, Paramount, NBCUniversal и другие.

Контракт между сторонами конфликта закончился еще 30 июня. Но чтобы избежать забастовки, они договорились на время продлить договор до 12 июля. За этот период уладить вопросы не получилось. "SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом… Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", – подчеркнули в Гильдии киноактеров.





Фрэн Дрешер президент SAG-AFTRA Я не могу поверить в то, насколько мы далеки друг от друга по многим вопросам, как они оправдываются бедностью, что теряют деньги направо и налево, при этом давая сотни миллионов своим генеральным директорам. Это отвратительно.

Среди главных требований гильдии – повышение минимальной зарплаты, защита прав на фоне возросшей популярности искусственного интеллекта и соцгарантии. Также члены профсоюза просят отчислять им средства от показов на стриминговых сервисах. В акции протеста в том числе участвуют и именитые артисты. Например, команда актеров, которые снялись в новом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", покинула премьеру картины в Лондоне, узнав о начале забастовки SAG-AFTRA.

Ранее о недовольстве условиями труда заявили сценаристы Голливуда. Они также сейчас проводят забастовку. Контракт Гильдии сценаристов США (более 11,5 тысячи авторов) со студиями Голливуда закончился еще 1 мая. Из-за этого пришлось перенести съемки сериала "Очень странные дела". Под вопросом оказались и другие проекты. В киноиндустрии США с 1960-х годов это первая забастовка, в которой участвуют сразу две гильдии. По данным СМИ, случившееся может почти целиком парализовать Голливуд.



"Голливуд будет меняться"

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Индустрии, скорее всего, придется пойти на уступки протестующих, поскольку в противном случае бизнес встанет. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил кинокритик Александр Голубчиков. "Если сейчас студии накупили себе сценариев на будущее и могут потянуть какое-то время, пока у сценаристов не закончатся деньги и они не пойдут на попятную, то без актеров на площадке делать нечего. Артисты же снимаются и в теле-шоу. Посмотрим, насколько сильны профсоюзы", – отметил эксперт.

По мнению кинокритика, обеспокоенность актеров не беспочвенна, они заботятся о своем профессиональном будущем в эпоху быстрого развития искусственного интеллекта.





Александр Голубчиков кинокритик По архивным снимкам актера его можно и омолодить, и состарить или вообще не приглашать на съемки. То есть любого артиста массовки снять за копейки, а потом "наклеить" ему на лицо то, что уже существует.

Однако пострадать могут и актеры массовых сцен. Например, их пригласят только на один день, чтобы снять лицо, а дальше они будут присутствовать в кадре как компьютерная модель, продолжает Голубчиков.

Несмотря на все сложности, по мнению кинокритика, Голливуд вряд ли "загнется". Вероятно, он трансформируется, хотя еще и "пытается работать по старым методичкам". "Зритель изменился, методы кино и телесмотрения изменились из-за пандемии. Голливуд будет очень сильно меняться... Сейчас даже звездные артисты борются за свое будущее по той же самой причине, что и актеры массовых сцен, потому что сегодня ты звезда, а завтра зовут тебя никак", – рассуждает эксперт.

По словам Голубчикова, пока этот процесс не завершился в США, у других стран есть отличные возможности для развития национального кинематографа. Необходимо быстро "импортозамещаться", подчеркнул кинокритик. Это касается не только России, но и других государств, где раньше кинопроизводство было на достойном уровне, подытожил эксперт.

