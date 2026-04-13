Водонаева и Шаляпин раскритиковали пользователей электросамокатов

Модель и блогер Алена Водонаева резко высказалась в адрес людей, передвигающихся на электросамокатах. Певец Прохор Шаляпин тоже едва не угодил под колеса такого транспорта. Кто еще из знаменитостей выступил против СИМ, расскажет Москва 24.

"Провалились бы пропадом эти электросамокаты!"

Блогер и модель Алена Водонаева высказалась в своих соцсетях против самокатов как средства передвижения в мегаполисе, отметив, что такой транспорт "логичен" для курьеров, "хотя и от них на дорогах очень много проблем, травм и бед".





Алена Водонаева модель, блогер Но обычным людям зачем ездить на этом транспорте? В чем проблема пару километров пройти пешком? Лимфу разогнать, энергию перезапустить. Дальние расстояния? Есть общественный транспорт и автомобили.

Инфлюенсер также добавила, что, по ее наблюдениям, на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) "чаще всего ездят жирные и ленивые, а стройные и здоровые ходят пешком". Кроме того, Алена отметила, что ее гнев небеспочвенен: ее сына сбила пьяная женщина на электросамокате в 2025 году.

Однако откровения знаменитости вызвали бурю негодования в Сети. В ответ на комментарии Алена отметила, что не переходила на личности, а лишь поделилась своим опытом и мнением.

"Когда вашего ребенка на пешеходной зоне собьет пьяная туша на электросамокате, напишите мне, я вам посочувствую. Почему оскорбились, кстати? Я на личности не переходила, почему вам откликнулось так, что вы на это отвечаете в мой адрес? Вы толстяк на самокате?" – уточнила Водонаева.

В свою очередь, блогер Прохор Шаляпин рассказал журналистам на премии "Жара-2026", что сам едва не стал жертвой самокатчиков.





Прохор Шаляпин блогер Конечно, нужна культура. Потому что меня самого чуть не сбили две пьяные бабы. Неслись на меня – вот такие вот! Пьяные! На одном самокате, а это запрещено! Меня чуть не уничтожили.

При этом инфлюенсер оказался менее категоричен в суждениях, чем Водонаева: Шаляпин не имеет ничего против самокатов в целом – по его словам, нужно ввести жесткие правила и штрафы за их нарушение. Прохор также отметил, что сам любит прокатиться по центру Москвы, но соблюдает осторожность и старается не мешать пешеходам, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая) тоже негативно высказалась насчет СИМ на том же мероприятии.

"Все самокатчики, я вас когда вижу – я вас ненавижу!" – отметила исполнительница, не объяснив причину своего негодования.

Актриса Екатерина Шпица ранее тоже делилась в соцсетях своей нелюбовью к электросамокатам. В сентябре 2025-го знаменитость рассказала, что ее маму едва не сбила девушка на этом транспорте, а также опубликовала фото обидчицы.

"На широченном тротуаре эта девушка в наушниках под очень классную, видимо, музыку чудом не сломала кости моей 69-летней маме: двигаясь на большой скорости позади мамы, она чуть не въехала в нее, зацепила. Пусть вас не триггерит слово "чуть", не стоит усмехаться иронично, что "чуть-чуть" не считается, да, мама успела увернуться, в итоге повреждено только плечо – легкий ушиб", – отметила актриса.

Екатерина добавила, что девушка даже не извинилась за то, что спровоцировала опасную ситуацию.





Екатерина Шпица актриса Я столько видела покалеченных детей и хрупких стариков в подобных ситуациях, что так и хочется сказать: "Да провалились бы пропадом эти электросамокаты!"

А вот певица Margo (настоящее имя – Марго Овсянникова) рассказала журналистам, что сама нередко пользуется этим видом транспорта, потому что такая прогулка, по ее словам, помогает бороться с тяжелыми мыслями и даже депрессией. Исполнительница также высказалась против различных запретов и штрафов, касающихся езды на самокатах, несмотря на многих недовольных.

"Встал и гонишь себе. Очень разгружает как-то морально. Ну, как это запретить? Уже столько любителей! <...> Давно не каталась. Сейчас я подумала… Надо кого-то побесить. Давно я не бесила никого", – добавила исполнительница.

Соблюдать правила

С приходом тепла в Москве открылся сезон проката электросамокатов и уже зафиксированы первые несчастные случаи. В начале апреля СМИ сообщили о столкновении электросамокатчика с такси. Через несколько дней стало известно, что двое подростков на подобном транспорте сбили пенсионера. Мужчина получил серьезные травмы, а нарушителей обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также было возбуждено уголовное дело.

В начале апреля стало известно, что законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах может быть принят в России уже в 2026-м, заявили в Совете Федерации. Он предусматривает серьезные штрафы, например, за превышение скорости – до 5 тысяч рублей, за езду в нетрезвом виде – 30 тысяч.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы напомнил в своем телеграм-канале правила езды на самокатах:

нельзя передвигаться вдвоем на одном самокате;

перед пешеходным переходом нужно спешиться и идти по зебре, везя самокат рядом;

аренда разрешена только лицам старше 18 лет, запрещено передавать средство передвижения в пользование несовершеннолетним;

передвигаться на самокатах нужно по велодорожкам, на тротуаре приоритет движения – у пешеходов;

нельзя управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения;

стоит выбрать для подобной прогулки защитную экипировку: шлем и одежду со световозвращающими элементами;

во время движения стоит не отвлекаться на телефон, а сосредоточиться на дороге.

В Дептрансе подчеркнули, что эти правила обязательно соблюдать во время каждой поездки, а безопасность складывается из личной ответственности каждого участника дорожного движения.