"Извращенцы учат жить": как в РФ отреагировали на интервью Собчак с Паниным

Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет РФ проверить журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина после громкого интервью. В нем актер снова высказался против власти, спецоперации, а также сделал несколько скандальных заявлений о бывших коллегах. Рассказываем, как на интервью отреагировали шоу-бизнес и соцсети.

Букет заявлений

31 июля журналистка Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с актером Алексеем Паниным. В видео, набравшем уже более 2,5 миллиона просмотров, артист в очередной раз негативно высказался насчет российских властей, спецоперации на Украине, а также обрадовался терактам на Крымском мосту.

Также он прокомментировал секс-скандалы со своим участием и ориентацию некоторых отечественных звезд: в том числе Панин обвинил в гомосексуализме своего бывшего коллегу по цеху актера Виктора Сухорукова.

После публикации видео глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений.

По ее словам, понести ответственность может и тот, кто распространил интервью: в нем Собчак продемонстрировала скриншот поста из Telegram-канала Панина, где он положительно оценил теракт на Крымском мосту 2022 года (из-за подобных высказываний еще в мае 2023-го против актера возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и объявили его в розыск).

При этом наличие в ролике дисклеймера не освобождает от ответственности за распространение незаконной информации, подчеркнула Мизулина. Помимо этого, она планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать интервью.

Возмутили антироссийские высказывания Панина и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина: он также попросил Генпрокуратуру проверить актера.

Сама Собчак в ответ на обрушившуюся на нее критику заявила, что интервью монтировалось с участием команды юристов. По ее словам, все террористические высказывания перекрыли и поставили "осуждающие" плашки.

"Мое дело как журналиста – раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно/нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью – это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей", – заявила Собчак в своем Telegram-канале.

"Журналистка здорова?"

Интервью продолжают активно обсуждать в соцсетях. Актер Виктор Сухоруков, которого Панин обвинил в гомосексуализме, прокомментировал слова экс-коллеги телегам-каналу Shot.



Виктор Сухоруков актер Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили.

По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, Панина необходимо признать иноагентом.

"Органы государственного надзора должны обратить внимание на упущение, что он еще не получил статус иноагента", – уточнила она в разговоре с агентством "Регнум".

Комик Руслан Белый после просмотра интервью также высказался в своих соцсетях.

"Какого *** Ксения Собчак решила, что она на стороне нравственности? В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить с наркотиками, алкоголем и сексом – и все это не вдвоем. А сейчас нацепила платок и учит жить", – возмутился он. Ксения в ответ назвала комика "занудой" и посоветовала ему "приоткрыть форточку".

Другие пользователи соцсетей недоумевают, кому вообще может быть интересно это интервью.

"Какие извращенцы, пытающиеся нас учить правильно жить", – пишут комментаторы.





из комментария пользователя в соцсетях Остановите Землю, я сойду! Я далеко не ханжа, у каждого свой вкус... Но это... "Журналистка" на полном серьезе берет интервью у психически больного человека! Возникает вопрос: журналистка здорова, адекватна?

"Один дурак спросил другого дурака – и получился дурацкий разговор! Ксюшка совсем сошла на нет, если опустилась уже до этого извращенца", – написала одна из пользовательниц.

"Собчак упала ниже плинтуса, видимо, уже никто из нормальных людей интервью не дает", – добавляют другие.

Кроме того, многие комментаторы просят заблокировать интервью, называя его "гадостью".