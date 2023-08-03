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03 августа, 15:22

Шоу-бизнес

"Извращенцы учат жить": как в РФ отреагировали на интервью Собчак с Паниным

Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет РФ проверить журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина после громкого интервью. В нем актер снова высказался против власти, спецоперации, а также сделал несколько скандальных заявлений о бывших коллегах. Рассказываем, как на интервью отреагировали шоу-бизнес и соцсети.

Букет заявлений

Фото: youtube.com/@sobchak

31 июля журналистка Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с актером Алексеем Паниным. В видео, набравшем уже более 2,5 миллиона просмотров, артист в очередной раз негативно высказался насчет российских властей, спецоперации на Украине, а также обрадовался терактам на Крымском мосту.

Также он прокомментировал секс-скандалы со своим участием и ориентацию некоторых отечественных звезд: в том числе Панин обвинил в гомосексуализме своего бывшего коллегу по цеху актера Виктора Сухорукова.

После публикации видео глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений.
Екатерина Мизулина
глава Лиги безопасного интернета

По ее словам, понести ответственность может и тот, кто распространил интервью: в нем Собчак продемонстрировала скриншот поста из Telegram-канала Панина, где он положительно оценил теракт на Крымском мосту 2022 года (из-за подобных высказываний еще в мае 2023-го против актера возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и объявили его в розыск).

При этом наличие в ролике дисклеймера не освобождает от ответственности за распространение незаконной информации, подчеркнула Мизулина. Помимо этого, она планирует обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать интервью.

Возмутили антироссийские высказывания Панина и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина: он также попросил Генпрокуратуру проверить актера.

Сама Собчак в ответ на обрушившуюся на нее критику заявила, что интервью монтировалось с участием команды юристов. По ее словам, все террористические высказывания перекрыли и поставили "осуждающие" плашки.

"Мое дело как журналиста – раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно/нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью – это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей", – заявила Собчак в своем Telegram-канале.

"Журналистка здорова?"

Фото: youtube.com/@sobchak

Интервью продолжают активно обсуждать в соцсетях. Актер Виктор Сухоруков, которого Панин обвинил в гомосексуализме, прокомментировал слова экс-коллеги телегам-каналу Shot.

Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили.
Виктор Сухоруков
актер

По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, Панина необходимо признать иноагентом.

"Органы государственного надзора должны обратить внимание на упущение, что он еще не получил статус иноагента", – уточнила она в разговоре с агентством "Регнум".

Комик Руслан Белый после просмотра интервью также высказался в своих соцсетях.

"Какого *** Ксения Собчак решила, что она на стороне нравственности? В нулевые и десятые на ней печати негде было ставить с наркотиками, алкоголем и сексом – и все это не вдвоем. А сейчас нацепила платок и учит жить", – возмутился он. Ксения в ответ назвала комика "занудой" и посоветовала ему "приоткрыть форточку".

Другие пользователи соцсетей недоумевают, кому вообще может быть интересно это интервью.

"Какие извращенцы, пытающиеся нас учить правильно жить", – пишут комментаторы.

Остановите Землю, я сойду! Я далеко не ханжа, у каждого свой вкус... Но это... "Журналистка" на полном серьезе берет интервью у психически больного человека! Возникает вопрос: журналистка здорова, адекватна?
из комментария пользователя в соцсетях

"Один дурак спросил другого дурака – и получился дурацкий разговор! Ксюшка совсем сошла на нет, если опустилась уже до этого извращенца", – написала одна из пользовательниц.

"Собчак упала ниже плинтуса, видимо, уже никто из нормальных людей интервью не дает", – добавляют другие.

Кроме того, многие комментаторы просят заблокировать интервью, называя его "гадостью".

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