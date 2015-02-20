На шоссе Энтузиастов столкнулись три машины, одна перевернулась

Фото: mskagency.ru

Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов, одна из машин в результате аварии перевернулась. Никто не пострадал, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел у дома 2 по шоссе Энтузиастов. "Авария незначительная по последствиям, пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

На месте ДТП работает группа разбора, которой предстоит установить все обстоятельства аварии. На движение транспорта авария не повлияла.

Отметим, что утром на западе столицы в результате столкновения с грузовиком погиб водитель маршрутного такси.

Еще два ДТП с участием маршруток произошли 17 февраля: в ДТП с автобусом и такси на юге города пострадали трое, а в аналогичном столкновении на северо-востоке – четыре человека.