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Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

31 июля 2014, 16:30

С 1 августа заработает единая информационная система образования

школы образование сайты Александр Гаврилов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 августа 2014 года все московские образовательные учреждения перейдут на новую типовую систему сайтов. Типовые решения для интернет-порталов были разработаны департаментом информационных технологий Москвы, рассказал на пресс-конференции замруководителя департамента Александр Гаврилов.

По его словам, каждая школа сможет самостоятельно выбрать одно из восьми типовых решений.

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На сайтах всех государственных учебных учреждений, городских центров образования, окружных управлений образования также будет размещена лента новостей образования. "Люди, которым удобно не заходить на сайт департамента образования, также получают прямой доступ к информации, как правительственной, так и департамента образования, но на сайте школы", - пояснил Александр Гаврилов.

Кроме того, здесь будет доступна информация о записи в кружки и секции, все проекты системы образования города. Также на сайтах будет функция "Обращение к директору".

"Родитель, заходя на такой новый типовой сайт, сможет найти все необходимое для своего ребенка", - отметил он.

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