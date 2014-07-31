С 1 августа заработает единая информационная система образования

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С 1 августа 2014 года все московские образовательные учреждения перейдут на новую типовую систему сайтов. Типовые решения для интернет-порталов были разработаны департаментом информационных технологий Москвы, рассказал на пресс-конференции замруководителя департамента Александр Гаврилов.

По его словам, каждая школа сможет самостоятельно выбрать одно из восьми типовых решений.

На сайтах всех государственных учебных учреждений, городских центров образования, окружных управлений образования также будет размещена лента новостей образования. "Люди, которым удобно не заходить на сайт департамента образования, также получают прямой доступ к информации, как правительственной, так и департамента образования, но на сайте школы", - пояснил Александр Гаврилов.

Кроме того, здесь будет доступна информация о записи в кружки и секции, все проекты системы образования города. Также на сайтах будет функция "Обращение к директору".

"Родитель, заходя на такой новый типовой сайт, сможет найти все необходимое для своего ребенка", - отметил он.