Школу на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: M24.ru

Учеников и сотрудников школы на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за звонка о якобы заложенной бомбе, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

ЧП произошло в школе на улице Тихомирова. В настоящее время здание проверили, взрывных устройств не обнаружено.

У полиции есть основания полагать, что звонок о бомбе сделал один из учеников, в настоящее время устанавливается личность "телефонного террориста".

Добавим, что в июне 2014 года удалось задержать мужчину, который ложно сообщил о бомбе в школе. В тот день в здании проходил ЕГЭ по математике. Из-за ЧП экзамен был отменен.

Ранее M24.ru сообщало, что московская полиция хочет обнародовать фамилии хулиганов, осужденных за "телефонный терроризм". По мнению правоохранителей, если перечень "телефонных террористов" появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.