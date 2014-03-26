В школе в Северном Медведкове появится блок начальных классов

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

В районе Северное Медведково общеобразовательная школа №1380 получит пристройку для начальных классов, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Строительство трехэтажного здания общей площадью 4650 квадратных метров началось в мае 2013 года. Сейчас в новом здании завершаются отделочные работы, на 80 процентов выполнен фасад здания.

Блок начальной школы будет рассчитан на 325 учащихся. На первом этаже здания планируется разместить учебные классы, столовую, медицинский блок и пост охраны. Для учащихся первых двух классов предусмотрены раздельные спальные помещения и игровая комната.

На втором этаже разместят актовый зал на 180 мест, спортивный зал, а также учебные классы. На третьем этаже появятся учебные классы, компьютерный класс, библиотека, помещения группы продленного дня, комната труда и моделирования.

"В БНК предусматривается обучение детей с ограниченными возможностями - связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели. Возле здания также будут построены детские площадки, универсальная спортивная площадка с беговыми дорожками и ямой приземления для прыжков в длину", - отметили в пресс-службе ведомства.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новое здание планируется в мае 2014 года.

Всего в 2014 году в Москве планируется построить 23 детских сада, 8 школ и 11 блоков начальных классов.