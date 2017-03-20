Клевета или разоблачение: ученики выступили в защиту арестованного учителя



Ученики и преподаватели школы в небольшом подмосковном поселке встали на защиту учителя Георгия Епископосова, арестованного по подозрению в развращении несовершеннолетних учеников. Они несогласны с решением суда и уверены, что классного руководителя оклеветали, передает телеканал "Москва 24".

25-летний учитель красногорский школы Георгий Епископосов проживал в одном из домов поселка – в двухкомнатной квартире вместе с родителями-инвалидами. В школе он преподавал четыре года: вел географию, историю и обществознание, а также был заместителем директора и классным руководителем. За эти годы получил немало грамот и благодарностей.

"Нам не дают возможности с ним встретиться, говорят, что особо тяжкая статья, но есть преступники более серьезные – с ними дают свидания", – сообщил отец учителя Сергей Епископосов, бывший научный сотрудник исследовательского института.

Георгий Епископосов арестован на два месяца по статье 135 "Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних". По словам двух учеников 9-го класса, Епископосов в течение месяца под разными предлогами приглашал их в кабинет, где показывал видео порнографического характера. Родители мальчиков, которые и написали заявление в полицию, от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что идет следствие. Другие ученики и их родители, наоборот, выстроились с плакатами в защиту Епископосова у здания суда и у школы. По их утверждениям, девятиклассники, заявившие о домогательствах, примерным поведением не отличались, а о проделках учителя рассказали после очередной ссоры с ним. Тогда Епископосов заявил, что собирается поднять вопрос об их постановке на учет.

Один из учеников показал переписку, где девятиклассники хвастаются тем, что сумели сыграть на опережение. После этого школьника избили, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Однако эти факты не повлияли на решение суда изолировать учителя на время следствия. Домашний арест, по мнению судьи Красногорского городского суда, был невозможен.

Мнения о том, где искать виновных, разделились. Правозащитники рекомендуют не оправдывать возможного преступника до тех пор, пока следствие не выяснит все обстоятельства дела. "У нас как и дети, которые злоупотребляют своим возрастом и фактически иногда клевещут. Так и есть нерадивые педагоги, которые используют свое положение, доверие, которое им оказывают, в совершенно других целях", – подчеркнул адвокат Александр Карабанов.

Учителя, наоборот, уверены, что с точки зрения закона они чересчур уязвимы, ведь некоторые школьники просто не знают, что такое нести ответственность за свои поступки. Как отметил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий, в общественном мнении и у многих СМИ сложилась презумпция виновности учителя.

Адвоката Георгию Епископосову на свои деньги наняли родители учеников, которые считают его невиновным. Они же привозят продукты родителям педагога. Теперь им остается лишь ждать результатов расследования: срок ареста заканчивается в середине апреля.