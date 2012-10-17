Школу на юге столицы эвакуируют из-за разлива ртути

В школе №925 ученики разбили несколько ртутных ламп

В средней общеобразовательной школе №925 на юге столицы произошел разлив ртути. В настоящее время детей, учителей и персонал учебного заведения по адресу: Востряковский проезд, дом №56, эвакуируют.

По предварительным данным, дети разбили ртутные лампы.

"Дети играли во дворе, били старые лампы дневного освещения, содержащие ртуть. Когда учителя обнаружили у них на одежде следы стекла и крупинок жидкого металла, они вызвали сотрудников МЧС", – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах столицы.

В настоящее время лаборатория ГУ МЧС выясняет уровень содержания вредных веществ в школе.