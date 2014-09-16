В поселении Десеновское завершили строительство детского сада

Фото: ИТАР-ТАСС

В Новой Москве завершилось строительство детского сада, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий со ссылкой на ее руководителя Владимира Жидкина.

Детский сад, рассчитанный на 240 мест, возвели по индивидуальному проекту в жилом комплексе "Новые Ватутинки" в поселении Десеновское. По словам Жидкина, до конца текущего года на новых территориях построят еще четыре детских сада, а также школу на 600 мест в поселении Московский и отдельный блок школы № 2 на 300 учеников в городе Троицке.

Отметим, что 1 сентября в составе жилого комплекса "Новые Ватутинки" открылась новая школа. Заведение рассчитано на 1100 учеников и является структурным подразделением средней школы №1392 имени Рябинкина.

В новой школе оборудованы учебные мастерские, медицинский блок, подсобное хозяйство, включающее в себя две теплицы и оранжерею. Для учеников доступны три многофункциональных физкультурных зал, стадион, теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые площадки для начальных классов.