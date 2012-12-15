Форма поиска по сайту

15 декабря 2012, 12:28

Общество

Система электронной записи первоклашек в школы заработала в Москве

В столице открыта запись детей в первый класс

В девять утра 15 декабря начала свою работу система записи детей в первые классы московских школ. К половине двенадцатого было подано уже более семи тысяч заявок.

По словам официального представителя департамента образования Москвы Александра Гаврилова, система работает без сбоев. В этом году за одним домом решили закреплять все школы микрорайона, сообщает "Интерфакс".

"Любая школа гарантированно возьмет ребенка, который проживает в данном микрорайоне. Родители по-прежнему могут подать заявки в три любые школы", - добавил представитель департамента", - отметил Гаврилов.

Напомним, что система электронной записи в первые классы была запущена в Москве в прошлом году. Тогда за одним домом закреплялась лишь одна школа.

С 1 декабря текущего года электронная запись началась в школах Зеленограда.

Добавим, что в столице начнут работать "горячие линии" для консультации по вопросам электронной записи в школы. Нужную информацию родители получат у сотрудников окружной службы информационной поддержки и департамента образования.

