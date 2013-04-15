Актерская школа Ингеборги Дапкунайте откроется в Москве

Ингеборга Дапкунайте. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве открывается школа актерского мастерства Cinemotion Acting School под руководством Ингеборги Дапкунайте. В попечительский совет войдут американский актер Джон Малкович, голливудский сценарист Роберт Макки, декан British American Drama Academy Иан Вулдридж.

Первая краткосрочная программа обучения стартует в понедельник и продлится 2 месяца. В группу набрали порядка 15 человек. Осенью сформируют новый курс. При этом для студентов нет возрастных ограничений. А в будущем возможен курс для взрослых, опытных мастеров.

"Мы планировали, что соберем тех, у кого нет опыта, кто еще не определился, готов ли он выбрать актерскую профессию. К нам пришли разные люди - у кого-то уже есть опыт и, конечно, ему было легче пройти творческие испытания, кто-то пришел без опыта, но с большим желанием учиться", - сообщила Дапкунайте РИА Новости.

По словам актрисы, идея создания Cinemotion Acting School возникла у нее после проведения серии мастер-классов в рамках российских и зарубежных образовательных проектов.

Декан BADA Иан Вулдридж в свою очередь отметил, что талант российских актеров налицо, но за рубежом он не всегда востребован из-за языкового барьера. Поэтому в школе для обучения студентов будут использовать отечественную и зарубежную классическую и современную литературу.

Талантливым выпускникам Cinemotion Acting School прочат хорошие перспективы: преподавательский состав посоветует своим коллегам обратить внимание на студента-отличника. В качестве учителей в школу собираются привлекать актеров, режиссеров, кастинг-директоров и продюсеров. Сейчас обсуждается проведение мастер-классов Джоном Малковичем.