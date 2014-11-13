В школе в центре Москвы распылили газ

Фото: Валерий Матыцин

Днем 13 ноября в школе №627 на улице Бахрушина распылили газ. В результате произошедшего никто не пострадал, рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

При этом появившуюся в СМИ информацию об эвакуации учеников, в полиции не подтвердили.

В свою очередь, в школе №627 M24.ru заявили, что "ничего страшного у нас не произошло" и от дальнейших комментариев отказались.

Напомним, похожий инцидент произошел 19 сентября в школе №1579 на улице Москворечье, тогда пострадали 10 учеников. А 15 сентября неизвестный распылил перцовый баллончик в средней общеобразовательной школе №1161 на Изюмской улице, 25.